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ВС РФ отступают возле Работино, ВСУ продвигаются на нескольких направлениях, — DeepState (карта)

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Фото: Генштаб ВСУ | На Бердянском направлении войска противника бежали с некоторых позиций

По словам аналитиков, ожесточенные бои не прекращаются в районе Бахмута — ВС РФ применяют на этом участке фронта комбинированное минирование, что оказывает существенное влияние на продвижение ВСУ.

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ВСУ продолжают движение в районе Работино Запорожской области. Но российские войска минируют районы отступления, что замедляет контратакующие действия украинских защитников. Об этом свидетельствуют обновленные карты DeepState.

Контрнаступление Украины: Сватовское направление

Продолжаются боестолкновения возле Синьковки и в Серебрянском лесничестве (Серебрянский заказник). Действия противника не были успешными в означенном районе.

Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий

Контрнаступление Украины: Бахмутское направление

Возле Бахмута, в Клещиевке и рядом с Андреевкой, идут тяжелые бои, где у сил обороны Украины наблюдается частичный успех. ВС РФ применяют здесь комбинированное минирование, что существенно влияет на продвижение ВСУ.

Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий
Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий

Запорожское направление

Идут тяжелые бои в районе Работино и на территории самого населенного пункта. Украинские войска оттесняют оккупантов.

Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий

На Беломосковском, Северском, Белгородском и Таврическом направлениях без перемен.

В районе Авдеевки враг вновь пытается наступать, на Бердянском направлении — войска противника бежали с некоторых позиций.

Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий
Карта боевых действий Fullscreen
Карта боевых действий

По сведениям аналитиков, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении, а также Бахмутском и Сватовском, хотя здесь боестолкновения не столь интенсивны.

Авторы публикации приводят статистику применения FPV-дронов; по части БПЛА есть улучшения по сравнению с тем, что было в июле: "80 раз поражают нас, а 169 раз поражаем мы". Вместе с тем этого все же недостаточно, т.к. "для победы наше преимущество должно быть кратным".

Контрнаступление ВСУ

Накануне, 20 августа сообщалось, что, по данным ISW, ВСУ продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также удерживают инициативу на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что в США говорят об упущенной возможности завершить войну переговорами.