Прав ли был генерал: в США говорят об упущенной возможности завершить войну переговорами, — СМИ

На фоне ситуации на украинских фронтах американские чиновники обратили внимание на слова генерала Марка Милли, который рассматривал возможность переговоров Киева и Москвы прошлой зимой.

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Низкие темпы контрнаступления ВСУ дают повод американским чиновникам признать правоту главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который в ноябре 2022 года говорил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом в зимний период. С другой стороны никто в Вашингтоне не считает, что контрнаступление украинских войск — это ошибка, а президент Джо Байден дал четко понять, что решение по урегулированию войны будет решаться в Киеве. О том, как в Вашингтоне относятся к перспективе мирных переговоров с РФ говорится в материале Politico.

Авторы публикации отмечают, что никто из американских чиновников не считают генерала Милли пророком, однако теперь они говорят, что он был прав, когда рассматривал возможность переговоров Киева и Москвы прошлой зимой. Такие настроения появились на фоне событий на фронте, где продвижение Сил обороны не так стремительно, как ожидалось.

Ситуацию подогрело заявление Марка Милли в интервью газете The Washington Post, где он сказал, что если конечной целью войны является свободная, независимая и суверенная Украина, то "для этого потребуется еще немало усилий".

"Это займет много, много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, какими-то дипломатическими средствами", — сказал он.

В материале также привели слова одного чиновника, который согласился с мнением генерала. По его словам, Белый дом, похоже, упустил момент, когда можно было бы начать переговоры раньше. Хотя тут же добавил, что мало кто верит в то, что Москва вообще серьезно относится к переговорам с самого начала войны.

Другой американский чиновник просит в свою очередь не забывать о политической ситуации, так как на администрацию Байдена обрушился бы шквал криков за то, что она заставила Киев сесть за стол переговоров до начала контрнаступления. При этом он подчеркнул, что каким бы медленным ни был прогресс украинских сил в контрнаступлении, это все же лучше, чем альтернативные варианты.

Позиция Москвы

Относительно возможности переговоров высказались и в Кремле. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа заявил, что не видит перспектив для переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, все призывы Запада на этот счет являются некой тактической уловкой для того, чтобы дать "истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться".

"Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку", — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии также раскритиковал формулу мира президента Владимира Зеленского, назва ее "ущемлением наших коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ".

Ранее сообщалось, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о сроках окончания войны. По его словам, какой-либо конкретной даты не существует, а Украина и дальше будет освобождать свои территории.