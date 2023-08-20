Контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали об успехах возле Роботино (карта)

ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Бойцы удерживают инициативу на Бахмутском направлении.

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Вооруженные силы Украины продвинулись на севере от Роботино в Запорожской области. Об этом говорилось в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) за 19 августа.

Аналитики отметила, что украинские военные продолжали контрнаступательные действия на трех участках фронта, в частности продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.

Со ссылкой на Генштаб Украины сообщили, что наступательные действия продолжаются на Бердянском (граница Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (Запорожская область) направлениях. Кроме этого, по сообщению спикера Восточной группировки украинских войск полковника Сергея Череватого, ВСУ удерживают инициативу на Бахмутском направлении.

Силы обороны осуществили ограниченное продвижение на восток от Невельского (к западу от Донецка), об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа. Тогда как геолокационные кадры от 19 августа показывают, что украинские военные продвинулись на север от Роботино на западе Запорожской области.

18 августа анонимные официальные лица США заявили, что ВСУ продвигаются в направлении Токмака Запорожской области и разминировали вражеское минное поле к северу от города.

"Официальные лица США, вероятно, имеют в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Роботино (примерно 23 км к северо-востоку от Токмака)", — говорилось в сообщении.

По данным аналитиков ISW, украинское контрнаступление в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья может иметь тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий. Это может позволить украинским бойцам начать действовать на менее заминированные участки российской линии обороны, что будет способствовать более быстрому успеху Украины.

Напомним, 16 августа в ISW подтвердили освобождение Урожайного и успехи в районе Роботино. Украинские бойцы смогли достичь больших успехов в прилегающих к Роботино районах в западной части Запорожской области.

18 августа Фокус писал, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что продвижение ВСУ в районе Роботино и Урожайного Запорожской области имеет важное значение из-за структуры оборонительных рубежей ВС РФ.