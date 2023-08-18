Успехи ВСУ на юге: в ISW рассказали, почему продвижение украинских войск у Работино так важно

По словам аналитиков, эшелонированная оборона ВС РФ на юге Украине состоит из трех линий. Пройдя первую, есть возможность начать более стремительное наступление.

Related video

Продвижение украинских войск в районе Работино и Урожайного в Запорожской области имеет важное значение из-за структуры оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 17 августа говорится, что эшелонированная линия обороны российских захватчиков на юге состоит из первой линии минных полей, которая имеет глубину в несколько километров. Вторая линия – это сосредоточение артиллерии, техники, а также личного состава. Третья линия представляет собой тыловые позиции, которые нужны, чтобы накапливать и сохранять военные ресурсы.

Аналитики отметили, что прорыв линии обороны у нескольких населенных пунктов может дать возможность ВСУ начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Предполагается, что эти районы не так сильно заминированы, а поэтому у ВСУ есть шанс начать наступать более стремительно.

Напомним, что 16 августа в ISW подтвердили освобождение Урожайного и успехи в районе Работино. По словам аналитиков, ВСУ смогли достичь больших успехов в прилегающих к Работино районах в западной части Запорожской области. Ранее на протяжении нескольких недель рядом с этим населенным пунктом велись активные боевые действия.

Напомним, что Генштаб ВСУ 16 августа сообщил, что Силы обороны взяли под контроль Урожайное и держат позиции на северо-востоке. Украинские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, отметил спикер ВСУ Андрей Ковалев. Они выявляют вражеские цели и наносят противнику огневое поражение.

Кроме того, морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное. В боях против оккупантов участвовали морпехи 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского и 38-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями армии.