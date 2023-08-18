Успіхи ЗСУ на півдні: в ISW розповіли, чому просування українських військ біля Роботиного таке важливе

За словами аналітиків, ешелонована оборона ЗС РФ на півдні України складається з трьох ліній. Пройшовши першу, є можливість почати більш стрімкий наступ.

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Просування українських військ у районі Роботиного та Урожайного в Запорізькій області має важливе значення через структуру оборонних рубежів ЗС РФ. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 17 серпня йдеться про те, що ешелонована лінія оборони російських загарбників на півдні складається з першої лінії мінних полів, яка має глибину в кілька кілометрів. Друга лінія — це зосередження артилерії, техніки, а також особового складу. Третя лінія являє собою тилові позиції, які потрібні, щоб накопичувати і зберігати військові ресурси.

Аналітики зазначили, що прорив лінії оборони біля кількох населених пунктів може дати змогу ЗСУ розпочати операції в районах за найщільнішими мінними полями. Передбачається, що ці райони не так сильно заміновані, а тому у ЗСУ є шанс почати наступати більш стрімко.

Нагадаємо, що 16 серпня в ISW підтвердили звільнення Урожайного та успіхи в районі Роботиного. За словами аналітиків, ЗСУ змогли досягти великих успіхів у прилеглих до Роботиного районах у західній частині Запорізької області. Раніше протягом кількох тижнів поруч із цим населеним пунктом велися активні бойові дії.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 16 серпня повідомив, що Сили оборони взяли під контроль Урожайне і тримають позиції на північному сході. Українські артилеристи успішно ведуть контрбатарейну боротьбу, зазначив речник ЗСУ Андрій Ковальов. Вони виявляють ворожі цілі та завдають противнику вогневого ураження.

Крім того, морпіхи 35-ї бригади показали, як визволяли Урожайне. У боях проти окупантів брали участь морпіхи 35-ї ОБМП ім. контрадмірала Михайла Остроградського та 38-ї окремої бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами армії.