Можуть повторити: в ГУР оцінили ймовірність оголошення загальної мобілізації в РФ

Російська влада готова оголосити загальну мобілізацію, однак прийме рішення з огляду на ситуацію на фронті та оцінивши настрої росіян.

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Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що влада РФ готова знову оголосити мобілізацію. Кремль має кілька сценаріїв на майбутнє, однак побоюється дестабілізувати ситуацію у країні. Про це він розповів порталу "Українські новини".

Зі слів Юсова, оцінюючи можливість загальної мобілізації у РФ, розвідка ґрунтується на попередніх подіях: "Ми бачили приклади, що можлива. Чому б не припускати, що такі сценарії можуть повторитися?"

Втім відзначив, що є ціла низка факторів, які гальмують оголошення масового призову росіян до ЗС РФ. Зокрема, ідеться про загрозу "внутрішніх процесів" та небезпеки дестабілізації. При цьому продовжується прихована мобілізація, в результаті якої російська армія щомісяця поповнюється десятьма тисячами новобранців.

Також Юсов пояснив, коли саме Кремль може зважитись запустити сценарій: все залежить від ситуації на фронті, а також від "політично-інформаційної ситуації". Сценарій вже давно "лежить на столі" керівництва країни-агресора і поки що його не запускають виключно через "острахи щодо внутрішньої ситуації".

Мобілізація у РФ: що відомо

Згідно з повідомленнями у росЗМІ, загальну мобілізацію росіян почнуть, орієнтовно, з 25 вересня 2023 року. Зокрема, у мережі опублікували світлину наказу, виданого представником окупаційної влади на Херсонщині Володимиром Сальдо. У документі вказано, що будуть мобілізувати резервістів і тих, хто отримав паспорт Росії.

Кремль вже оголошував мобілізацію росіян на війну в Україні — це відбулось у вересня 2022 року. При цьому влада наполягала, що відбувається не загальна, а часткова мобілізація. Однак це не завадило росіянам кинутись геть з РФ: втікали через Грузію, Казахстан, Монголію, щоб уникнути призову до ЗС РФ. Тоді вдалось поповнити армію на 300 тис. осіб, заявляв міністр оборони Сергій Шойгу.

Весною-влітку 2023 року уряд Росії прийняв низку законів, які ускладнюють втечу. Зокрема, якщо росіянин отримав електронну повістку у спеціальному додатку, його вже не пропустять через кордон. Тим часом стало відомо, що у Санкт-Петербурзі почали розсилати повістки через СМС: хто не відгукнеться, отримає адміністративне покарання.

Нагадуємо, зранку 22 серпня у Підмосков'ї було гучно: безпілотники атакували урядову будівлю в Красногорську. Хоч російська влада і заявила, що усі БПЛА збиті, у двох аеропортах оголосили план "Килим" і затримали рейси, які мали прибути з 3 до 5 ранку за московським часом.