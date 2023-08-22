У Міноборони РФ звинуватили Україну: у Підмосков'ї вибухнув черговий БПЛА (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили, що Україна нібито запустила в бік РФ 4 дрони. Два з них упали в Брянській області, інші — вибухнули в Підмосков'ї.

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Жителі Москви і Підмосков'я в ніч на 22 серпня чули вибухи. Так, російські сили ППО збили два безпілотники в Московській області. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у себе в Telegram.

"ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший — у районі Часців. На місця подій виїхали спецслужби", — повідомив він.

Вибух у Красногорську

Зазначимо, що в Міністерстві оборони РФ підтвердили слова Собяніна. Також у відомстві зазначили, що два БПЛА також були виявлені системою РЕБ і зазнали аварії в Брянській області.

"Два БПЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено і знищено засобами ППО над територією Московської області", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії заявили, що це нібито була атака України.

Вибух у Красногорську

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, у Красногорську через вибух постраждала багатоповерхівка. За словами місцевих жителів, хвилею вибило дві віконні рами. Також було пошкоджено близько 10 автомобілів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вибух у Красногорську

Вибух у Красногорську

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, які небезпечні ударні дрони має Україна і на що вони здатні. Повноцінну війну неможливо вести і вигравати, не завдаючи ударів по території противника, і для цього українцям потрібні далекобійні дрони.

Також повідомлялося, що Міноборони Росії 21 серпня заявило про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу російську столицю і похвалилося успішною роботою ППО. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік від її будинку.