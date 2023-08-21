Вибухи в Підмосков'ї: в РФ повідомили про нову атаку українського БПЛА на Москву (фото, відео)

Безпілотник, як запевняє російська влада, знищено під час спроби підльоту до Москви. Тим часом пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що БпЛА впав на сусідній від неї вулиці.

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У Міноборони Росії 21 серпня заявили про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу. Безпілотник виявили на підльоті до Москви, повідомили в російському оборонному відомстві.

"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат було вчасно виявлено та знищено над територією Істринського району Московської області", — йдеться в повідомленні.

Російське видання Shot повідомило, що безпілотник був не один.

"ППО щойно спрацювала під Звенигородом у Підмосков'ї — попередньо міг бути збитий ще один БпЛА. Очевидці повідомляють нам про гучний хлопок у небі", — пише видання.

Зазначається, що у всіх московський аеропортах був введений режим "Килим".

Мер Москви Сергій Собянін традиційно відзвітував про відсутність жертв та постраждалих внаслідок атаки БпЛА.

"Силами ППО збили безпілотник під час спроби підльоту до Москви. Руйнувань та постраждалих немає", — проінформував він.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік її будинку і подякувала ППО за роботу.

"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань", — написала вона.

Симоньян зафільмувала дим від безпілотника

В телеграм-каналі "Раньше всех. Ну почти" повідомили, що аеропорт Казані прийняв 4 рейси через обмеження в повітряному просторі Москви.

Нагадаємо, що у Росії шукають способи захистити Москву від українських БпЛА і визнають, що Москва зазнаватиме нальотів дронів до кінця війни.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня в Підмосков'ї помітили зграю безпілотників. За даними Telegram-каналів, непізнані об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим.