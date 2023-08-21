Взрывы в Подмосковье: в РФ сообщили о новой атаке украинского БпЛА на Москву (фото, видео)

Беспилотник, как уверяют российские власти, уничтожен при попытке подлета к Москве. Тем временем пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что БпЛА упал на соседней от нее улице.

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В Минобороны России 21 августа заявили об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа. Беспилотник обнаружили на подлете к Москве, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был вовремя обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.

Российское издание Shot сообщило, что беспилотник был не один.

"ПВО только что сработала под Звенигородом в Подмосковье — предварительно мог быть сбит еще один БпЛА. Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе", — пишет издание.

Отмечается, что во всех московский аэропортах был введен режим "Ковер".

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно отчитался об отсутствии жертв и пострадавших в результате атаки БпЛА.

"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет", — проинформировал он.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома и поблагодарила ПВО за работу.

"Тот беспилотник, который сбили в Истринском районе, упал на соседней улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", — написала она.

Симоньян сняла на видео дым от беспилотника

В телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти" сообщили, что аэропорт Казани принял 4 рейса из-за ограничений в воздушном пространстве Москвы.

Напомним, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БпЛА и признают, что Москва будет подвергаться налетам дронов до конца войны.

Ранее сообщалось, что 18 августа в Подмосковье заметили стаю беспилотников. По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым.