Держат путь на столицу: в Подмосковье заметили "стаю" беспилотников, — соцсети (фото, видео)

По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым. РосСМИ, в свою очередь, утверждают, что информация о "стае беспилотников" является фейком, а в небе над Подмосковьем якобы кружат легкомоторные самолеты.

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В российском Серпухове, что на юге от Москвы, замечены не менее четырех беспилотников. Они держат путь к столице России. Кадры с БПЛА сняли на видео очевидцы.

Город Серпухов расположен примерно в 100 км от Москвы. Над населенным пунктом была зафиксирована группа из как минимум 4 неизвестных беспилотников.

г. Серпухов, Московская обл

В российских СМИ пишут, что около пяти подобных летательных аппаратов заметили в районе филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения.

Однако, после распространения видео в российских источниках заявили, что информация о "стае" беспилотников, которые двигаются в сторону Москвы, якобы является фейком. В небе над Московской областью кружат легкомоторные самолеты, а все полеты были согласованы с властями.

Официальных комментариев со стороны РФ на этот счет пока не было.

Украинская сторона также никак не комментировала инцидент.

Атака беспилотников на Москву 18 августа

Около 4 утра в Москве взорвался беспилотник. Минобороны РФ обвинили в этом Украину и заявило, что противовоздушная оборона сбила дрон, обломки которого упали в районе Краснопресненской набережной. Его обломки повредили стену здания "Экспоцентра", площадь обрушения составила около 30 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.

Ночью ввели ограничения на полеты во "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском" из-за угрозы ударов БПЛА. В частности, во "Внуково" отложили шесть вылетов, восемь прилетов и перенаправили семь рейсов на запасные аэропорты.