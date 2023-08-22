В Минобороны РФ обвинили Украину: в Подмосковье взорвался очередной БПЛА (фото, видео)

В Минобороны России заявили, что Украина якобы запустила в сторону РФ 4 дрона. Два из них упали в Брянской области, другие — взорвались в Подмосковье.

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Жители Москвы и Подмосковья в ночь на 22 августа слышали взрывы. Так, российские силы ПВО сбили два беспилотника в Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", — сообщил он.

Взрыв в Красногорске

Отметим, что в Министерстве обороны РФ подтвердили слова Собянина. Также в ведомстве отметили, что два БПЛА также были обнаружены системой РЭБ и потерпели крушение в Брянской области.

"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", — сказано в сообщении.

В Минобороны России заявил, что это якобы была атака Украины.

Взрыв в Красногорске

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в Красногорске из-за взрыва пострадала многоэтажка. По словам местных жителей, волной выбило две оконные рамы. Также были повреждены около 10 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Взрыв в Красногорске

Взрыв в Красногорске

Напомним, что ранее Фокус писал, какие опасные ударные дроны имеет Украина и на что они способны. Полноценную войну невозможно вести и выигрывать, не нанося ударов по территории противника, и для этого украинцам нужны дальнобойные дроны.

Также сообщалось, что Минобороны России 21 августа заявило об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа российскую столицу и похвасталось успешной работой ПВО. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома.