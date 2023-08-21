"Бобры" вместо ракет: какие опасные ударные дроны имеет Украина и на что они способны (видео)

Полноценную войну невозможно вести и выигрывать, не нанося ударов по территории противника, и для этого украинцам нужны дальнобойные дроны.

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После полномасштабного вторжения России украинским войскам понадобилось оружие большой дальности, и эту роль возложили на беспилотники различной конструкции. Военный историк Михаил Жирохов рассказал в колонке издания "Новинарня", какие именно дроны могут использовать для дальнобойных ударов по РФ.

Зачем дроны-камикадзе так нужны Украине

Как пояснил эксперт, Украина получила в наследство от Советского Союза много различных средств, позволяющих атаковать противника на больших расстояниях, включая ракеты Х-555 воздушного базирования, оперативно-тактические ракетные комплексы "Эльбрус" и "Точка-У". Из-за внешнего давления и сомнительных решений украинской власти по состоянию на 2014 год, когда началась война на Донбассе, в ВСУ остались только "Точка-У" с дальностью 120 км.

Украинская армия вполне довольствовалась этими комплексами во время "Антитеррористической операции" в 2014-2015 годах, единственная бригада, имевшая их на вооружении, осуществила 95 пусков и не имела потерь. Уже после полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году военное командование Украины поняло, что нужны средства для поражения целей на расстоянии более 300 км.

Дело в том, что ВСУ не смогут достичь успеха на войне, если не будут уничтожать важные объекты на территории страны-агрессора, а союзники, передавая дальнобойное оружие вроде ракет Storm Shadow, ограничивают их использование, запрещая запускать в Россию. Силам обороны приходится искать другие варианты, в первую очередь — разнообразные беспилотники-камикадзе.

"Использование переоборудованных беспилотников для ударов по целям на территории страны-агрессора хотя в целом является очень важным с точки зрения инфрмационного и психологического воздействия на врага, однако пока мало значит в военном смысле. Какие-то конкретные результаты могут прийти или при масштабировании таких налетов, или при переходе на принципиально новые типы беспилотников, которые будут иметь большую огневую мощность для поражения целей", — прокомментировал историк.

Ту-141 "Стриж"

По информации Михаила Жорохова, первым в "камикадзе" переделали старый советский беспилотный аппарат Ту-141 "Стриж", разработанный в 1960-е годы для нужд военной разведки. По замыслу создателей, он должен был прорываться за линию фронта на скорости более 1230 км/ч, используя реактивный двигатель, фотографировать вражескую территорию с помощью специального оборудования, а затем возвращаться обратно.

Такие беспилотники изготавливали на Харьковском авиационном заводе и передавали советским Военно-воздушным силам с 1979-го по 1989 год, а после распада СССР оказались ненужными и хранились в одном из полков в Хмельницкой области. С началом войны "Стрижей" отправили на Донбасс, но украинские военные не смогли использовать устаревшие дроны для разведки, поэтому превратили в воздушные мишени, для тренировок с зенитно-акетными комплексами. В 2021 году, согласно официальному заявлению войска, несколько таких мишеней силы ПВО сбили во время учений "Объединенные усилия" на юге Херсонской области. Точное количество оставшихся БПЛА неизвестно, но Михаил Жирохов слышал о "нескольких десятках".

После начала полномасштабной войны о "Стриже" впервые вспомнили 14 сентября 2022 года, когда в Ставропольском крае РФ упали обломки, от которых пострадали несколько человек. Тогда россияне выдвинули версию о падении Ту-141, якобы запущенных из Украины, но позже оказалось, что там упали детали российской крылатой ракеты "Калибр".

5-6 декабря неизвестные беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязани, Курске и Энгельсе (Саратовская область), где россияне разместили свою стратегическую авиацию. Украинские власти и ВСУ не взяли на себя ответственность за эти удары, но россияне утверждают, что это были именно "Стрижи". Михаил Жорохов предполагает, что украинские специалисты могли вынуть из беспилотников так называемую "аэрографическую аппаратуру" и заменить ее взрывной частью, например, авиационными бомбами весом 250 или 500 кг. Такая модификация сократила максимальную дальность полета, но ее хватило, чтобы пролететь 650 км и добраться до Энгельса.

В феврале 2023 года в России заявили, будто система ПВО сбила "Стриж" над Калужской областью. В сети появились фото с места падения летательного аппарата, там якобы нашли авиабомбу ОФАБ-100-120 с 46 кг взрывчатки и элементов поражения.

В июле беспилотник "Стриж" снова "нашли" в Калужской области. Россияне заявили, что это украинские военные запустили к ним советский БПЛА, который модифицировали и превратили в "камикадзе".

Мугин-5 Про

По наблюдениям историка, одновременно или даже раньше "Стрижей" украинцы начали модифицировать другие беспилотники собственного или иностранного производства. Одним из таких заимствованных решений стали гражданские дроны Mugin-5 Pro, которые свободно продаются в Китае, его применение по российским объектам зафиксировано на фото и видео.

Впервые эти дроны вспомнили 22 июня 2022 года, когда произошла атака на нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Беспилотник нанес небольшой ущерб объекту, в результате взрыва возник пожар, который довольно быстро потушили, однако случайные очевидцы сняли аппарат на камеру, что позволило оценить его конструкцию. Через два месяца, 20 августа, такой же БПЛА атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. В этом случае, как заявили сами россияне, угрозу пытались сбить стрелковым оружием, но не смогли.

"Очевидно, российские системы ПВО оказались бессильными против такого беспилотника", — отметил Михаил Жирохов.

Мугин-5 Фото: Скриншот

Аналитики узнали в обоих дронах Mugin-5 Pro производства китайской компании Mugin UAV — его можно свободно приобрести за $9500. Модель имеет фиксированное крыло с размахом 5 метров, двигатель внутреннего сгорания DLA 180cc EFI с баком на 27 литров. корпус из углеродного волокна, который делает его малозаметным даже для военных радаров. Чтобы взлететь, Mugin-5 Pro нужна полоса с твердым покрытием не менее 60 метров длиной и 85 метров — для посадки. Дрон поднимает до 20 кг полезной нагрузки и держится в воздухе до 7 часов. Производитель не указывает максимальную дальность полета, но по подсчетам эксперта она составляет около 150-200 км.

Последний раз о Mugin-5 Pro 29 апреля 2023 года, когда дроны атаковали военные объекты в оккупированном Крыму, два из них поразили нефтяную базу, еще один российская система ПВО сбила в 43 км от Симферополя. Очевидцы опубликовали видео с беспилотником, упавшим посреди поля, в котором легко узнать Mugin-5 Pro.

UJ-22 Airborne

По одной из неофициальных версий, которую озвучивают россияне, удары на территории РФ наносят дроны самолетного типа UJ-22 Airborne от украинского предприятия "УкрДжет", который Минобороны до сих пор не приняло на вооружение. В феврале 2023 года беспилотник упал возле города Коломна Московской области совсем рядом с газовой компрессорной станцией. Россиянам привели фото самолета, который действительно напоминает UJ-22. Есть фотоинформация об их применении таких дронов и во время массированного налета на Москву 30 мая 2023 года. Похожий БПЛА заметили в небе во время массированной атаки на Москву 30 мая.

Разработчики впервые представили UJ-22 Airborne на международной выставке вооружений "Оружие и безопасность-2021" и заявили, что он может нести различные виды боеприпасов — от 82-мм минометной мины до реактивной гранаты от РПГ-7.

В рекламных проспектах была указана его характеристики:

максимальная скорость полета — 200 км/ч;

мощность двигателя — 20 л.с;

продолжительность полета — 14 часов;

максимальная высота полета — 6 км;

минимальная высота — 50 м.

Бобер

Значительный ажиотаж вызвал БПЛА под названием "Бобер", который якобы разработали в Украине специально для ударов по Москве. В декабре 2022 года блогер Игорь Лаченков объявил сбор средств на производство пяти загадочных дронов-камикадзе для ГУР, а в мае показал фото одного из летательных аппаратов и заявил, что из-за "Бобров" Россия уже понесла большие потери.

Как заметил Михаил Жирохов, БПЛА построен по аэродинамической схеме "утка" с толкающим винтом сзади, а боевой частью выступает кумулятивный заряд КЗ-6 — довольно мощный и специфический инженерный боеприпас. В оригинальной версии он имеет общую массу 3 кг, а боевой части — 1,8 кг. Вероятно, именно такими оснащены и российские барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые выводят из строя украинскую технику на поле боя.

Блогер Игорь Лаченков показал украинский дрон "Бобер"

Считается, что именно "Бобры" нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу под Краснодаром 4 мая 2023 года и были запущены в Москву и Подмосковье впоследствии. Подтверждением этому служат видеоролики от россиян, на которых видно беспилотник характерной формы.

На форуме к годовщине проекта "Армия дронов" 26 июля в Киеве были официально продемонстрированы ударные БПЛА украинского производства, среди которых "засветился" и "Бобер" с конструкцией типа "утка" и UJ-22 Airborne. Фотоснимками поделился Правительственный портал.

Недавно аналитики американского издания NYT определили, какие украинские дроны могли атаковать Москву. Издание идентифицировало три типа беспилотников, среди которых и "Бобер".