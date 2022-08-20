Штаб Черноморского флота РФ атаковал китайский дрон Mugin-5 Pro за $9500, — СМИ

Беспилотник от компании Mugin UAV может разгоняться до 150 км/ч. Такой же модели припысывают взрыв на НПЗ в Ростовской области.

Штаб Черноморского флота России в Крыму 20 августа атаковали при помощи китайского дрона Mugin-5 Pro с AliExpress. Об этом пишет сайт Gagadget.

В субботу появилась информация об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Очевидцы опубликовали в социальных сетях несколько роликов с места происшествия, на одном из которых запечатлен летающий беспилотник. Журналисты Gagadget опознали в нем дрон Mugin-5 Pro производства компании Mugin UAV, который любой желающий может приобрести на торговой площадке Aliexpress примерно за $9500.

Этот БПЛА обладает фиксированным крылом и корпусом из углеродного волокна, который довольно сложно засечь даже при помощи военных радаров. Дрон оснастили двигателем внутреннего сгорания DLA 180cc EFI с баком на 27 литров, аппарат может самостоятельно взлетать, но для этого ему необходима полоса длиной не менее 60 метров, а для посадки — 85 метров. Последняя модификация под номером 4450 также получила модернизированные дисковые тормоза на колесах, которые делают приземление более безопасным.

Характеристики Mugin-5 Pro

Взлетная масса: до 85 кг

Масса полезной нагрузки: до 20 кг

Время полета: до 7 часов

Размах крыльев: 5 метров

Максимальная скорость полета: 150 км/ч

Скорость пикирования: 55 км/ч

По информации Telegram-канала "Военный осведомитель", вероятно, связанного с Минобороны РФ, Mugin-5 Pro атаковал нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области 22 июня. После взрыва на предприятии начался пожар, который распространился на десятки километров.

Ранее писали, что дрон-камикадзе, попавший в штаб Черноморского флота в Севастополе, пытались сбить стрелковым оружием, но безуспешно. Очевидно, российские системы ПВО оказались бессильны против беспилотника, хотя так называемый "губернатор" Михаил Развожаев утверждает, будто взрыв не нанес зданию серьезных повреждений.