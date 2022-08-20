Штаб Чорноморського флоту РФ атакував китайський дрон Mugin-5 Pro за $9500, — ЗМІ

Безпілотник від компанії Mugin UAV може розганятися до 150 км/год. Такою ж моделлю приписують вибух на НПЗ у Ростовській області.

Штаб Чорноморського флоту Росії в Криму 20 серпня атакували за допомогою китайського дрону Mugin-5 Pro з AliExpress. Про це пише сайт Gagadget.

У суботу з'явилася інформація про удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Очевидці опублікували в соціальних мережах кілька роликів з місця події, на одному з яких зображений літаючий безпілотник. Журналісти Gagadget впізнали в ньому дрон Mugin-5 Pro виробництва компанії Mugin UAV, який будь-хто може придбати на торговому майданчику Aliexpress приблизно за $9 500.

Цей БПЛА має фіксоване крило і корпус з вуглецевого волокна, який досить складно засікти навіть за допомогою військових радарів. Дрон оснастили двигуном внутрішнього згоряння DLA 180cc EFI з баком на 27 літрів, апарат може самостійно злітати, але для цього йому необхідна смуга завдовжки не менше 60 метрів, а для посадки — 85 метрів. Остання модифікація під номером 4450 також отримала модернізовані дискові гальма на колесах, які роблять безпечніше приземлення.

Характеристики Mugin-5 Pro

Злітна вага: до 85 кг

Маса корисного навантаження: до 20 кг

Час польоту: до 7 годин

Розмах крил: 5 метрів

Максимальна швидкість польоту: 150 км/год

Швидкість пікірування: 55 км/год

За інформацією Telegram-каналу "Військовий інформатор", імовірно, пов'язаного з Міноборони РФ, Mugin-5 Pro атакував нафтопереробний завод у Новошахтинську Ростовської області 22 червня. Після вибуху на підприємстві почалася пожежа, яка поширилася на десятки кілометрів.

Раніше писали, що дрон-камікадзе, який потрапив до штабу Чорноморського флоту в Севастополі, намагалися збити стрілецькою зброєю, але безуспішно. Очевидно, російські системи ППО виявилися безсилими проти безпілотника, хоча так званий "губернатор" Михайло Развожаєв стверджує, що вибух не завдав будівлі серйозних пошкоджень.