В Калужской области взорвался переделанный советский дрон Ту-141 "Стриж", — росСМИ

Российские эксперты уверяют, что ВСУ модифицировали старый беспилотник, оснастив его взрывчаткой и дополнительным баком для топлива.

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Первого июня в Калужской области взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж". Об этом пишет российское медиа Shot, ссылаясь на экспертов, которые изучают место происшествия.

По результатам первичного осмотра места падения и обломков летательного аппарата россияне предположили, что к ним прилетел Ту-141 "Стриж", который украинские военные переделали в дрон-камикадзе, наполнив взрывчаткой. Они считают, что благодаря дополнительному топливному баку беспилотник может пролететь до 1000 км.

Место падения БПЛА в Калужской области

Shot отмечает, что обломки Ту-141 уже как минимум два раза находили в Калужской области: один 6 февраля зацепился за дерево в лесу, а второй 17 мая рухнул возле трассы А108 после поражения средствами противовоздушной обороны. Еще один такой БПЛА со взрывчаткой 26 марта упал в городе Киреевск в соседней Тульской области.

Обломок БПЛА на месте падения в Калужской области Фото: Скриншот

Ранее украинский военный аналитик Роман Свитан рассказал, как инженеры модернизировали старые Ту-141 "Стриж". По его словам, из беспилотника вынули оборудование для разведки весом около 200 кг и парашют, установив на их место массивную боевую часть. Вдобавок, его "Стриж" оснастили современной аппаратурой для навигации.

Первого июня в РФ заявили о перехвате неизвестного беспилотника в Калужской области. Летательный аппарат упал в районе села Товарково и взорвался, образовав воронку глубиной около метра и диаметром около 3-4 м, при этом обломки разбросало на 100 м вокруг.