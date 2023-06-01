170 км до Москвы: в РФ заявили о перехвате неизвестного беспилотника в Калужской области

При падении беспилотник образовал воронку от взрыва 3 на 4 метра, а его обломки разлетелись в радиусе 100 метров.

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В районе села Товарково в Калужской области был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot.

Заявляется, что обломки беспилотника обнаружили местные жители. От падения БПЛА сформировалась воронка размером 3 на 4 метра и глубиной около метра, а обломки от аппарата разбрасало в радиусе 100 метров. В результате взрыва загорелась трава вокруг, однако обошлось без пострадавших, утверждают в телеграм-канале.

В руководстве Калужской области подтвердили перехват БПЛА. Там сообщили, что на месте происшествия работают подразделения МЧС. Обошлось без повреждений и пострадавших.

Очевидцы происшествия говорят, что всего было 2 взрыва – сначала ПВО перехватило цель, а затем БПЛА взорвался на земле.

Стоит отметить, что от села Товарково до Москвы примерно 170 км. Калужская область граничит с Московской.

Приблизительное расстояние от села Товарково до Москвы. Фото: Google Earth

Напомним, 31 мая неизвестный беспилотник атаковал Балашиху в Подмосковье. Атака проходила вечером около 20:30.

1 июня СМИ писали, что один из беспилотников, атаковавший Москву, был очень похож на украинский дрон "Бобер". Остальные же дроны могут бить на расстояние примерно 700 км.