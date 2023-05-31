Неизвестный беспилотник атаковал Балашиху в Подмосковье – соцсети (видео)

Беспилотник мог находиться в воздухе на территории Московской области около 20:30 31 мая.

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Неизвестный беспилотник атаковал Балашиху в Подмосковье. В Telegram-канале "Оперативный Информ" 31 мая опубликовали соответствующее видео.

Атака произошла вечером. По данным источника, беспилотник находился в воздухе на территории Московской области около 20:30.

Атака беспилотников и работа ПВО в Подмосковье

В конце мая жители столичного региона России чаще стали жаловаться на появление неизвестных летательных аппаратов. Утром 30 мая очевидцы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и работе ПВО. Они были слышны во многих населенных пунктах, в частности в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи, а также в столице России Москве. По данным росСМИ, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

По данным близких к Кремлю лиц, в день обстрела Владимира Путина подняла рано утром служба безопасности из-за воздушной угрозы. Журналисты считают, что он мог находиться в "Ново-Огарево". Российское издание The Moscow Times пообщалось с одним из проживающих по соседству с резиденцией Путина жителей Рублевки, рассказал представителям СМИ, что в день атаки проснулся примерно в 6 утра от звуков взрывов.

Полиции Москвы и Московской области решили ввести план "Тайфун", предусматривающий сбор личного состава. Минобороны России заявляло об атаке на Москву 8 дронов и обвинило в этом Киев.

Напомним, 30 мая в Подмосковье загорелся состав спиртзавода. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. Они отметили, что разлился спирт, а огонь распространился на две тысячи квадратов. Правоохранители перекрыли шоссе из-за пожара. Состав принадлежит компании "Константа-Фарм М", производителю спиртосодержащей фармпродукции.