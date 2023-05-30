В Подмосковье горит склад спиртзавода: очевидцы слышали взрывы (фото, видео)

По данным журналистов, разлился спирт, а огонь распространился на две тысячи квадратов. Правоохранители перекрыли из-за пожара Рузское шоссе.

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В подмосковном городе Осташево раздались взрывы, после этого там загорелся спиртзавод. Об этом сообщило 30 мая российское медиа Shot.

Огонь охватил площадь в тысячу квадратов, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Всего слышали два взрыва, на месте работают экстренные службы и выясняют причины инцидента.

Склад принадлежит компании "Константа-Фарм М", производителю спиртосодержащей фармпродукции, уточнили журналисты.

Правоохранители перекрыли из-за пожара Рузское шоссе. По данным The Insider, горит две тысячи квадратных метров, а на тысячу метров разлился спирт.

Сведения о пострадавшие выясняются.

Напомним, что утром 30 мая беспилотники нанесли удар по Москве. По словам военных аналитиков, это был сильный подрыв имиджа российской системы противовоздушной обороны.

Якобы сверхмощные С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и другие не справились с дронами, указывал полковник Петр Черник.

Воздушные силы ВСУ считают атаку на Москву одной из внутренних проблем в РФ и говорят, что их будет только больше.