У Підмосков'ї горить склад спиртзаводу: очевидці чули вибухи (фото, відео)

За даними журналістів, розлився спирт, а вогонь поширився на дві тисячі квадратів. Правоохоронці перекрили Рузьке шосе через пожежу.

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У підмосковному місті Осташево пролунали вибухи, після чого там спалахнув спиртзавод. Про це повідомило 30 травня російське медіа Shot.

Вогонь охопив площу в тисячу квадратів, пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Усього чули два вибухи, на місці працюють екстрені служби і з'ясовують причини інциденту.

Склад належить компанії "Константа-Фарм М", виробнику спиртовмісної фармпродукції, уточнили журналісти.

Правоохоронці перекрили через пожежу Рузьке шосе. За даними The Insider, горить дві тисячі квадратних метрів, а на тисячу метрів розлився спирт.

Відомості про постраждалих з'ясовуються.

Нагадаємо, що вранці 30 травня безпілотники завдали удару по Москві. За словами військових аналітиків, це був сильний підрив іміджу російської системи протиповітряної оборони.

Начебто надпотужні С-350 "Вітязь", С-400 "Тріумф" та інші не впоралися з дронами, вказував полковник Петро Черник.

Повітряні сили ЗСУ вважають атаку на Москву однією з внутрішніх проблем у РФ і кажуть, що їх буде ще більше.