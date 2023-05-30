"Буде більше": у Повітряних силах прокоментували атаку на Москву (відео)

За словами спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, у Кремлі скоро зіштовхнуться з новими проблемами через війну в Україні.

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Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку дронів на Москву, зазначив, що перед режимом Володимира Путіна в Росії виникатимуть дедалі більше перешкод. Про це він заявив у вівторок, 30 травня, в ефірі національного телемарафону.

За словами Ігната, атака БПЛА на Москву та Підмосков'я — це одна з внутрішніх проблем, яких країна-агресорка матиме дедалі більше.

"Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там сталося в Росії. Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше", — заявив Ігнат.

Спікер ПС ЗСУ також зазначив, що проблеми режиму Путіна в Росії створюватимуть різні організації, включаючи Легіон "Свобода Росії". Він згадав, що цей легіон вже активний у Бєлгородській області та інших регіонах і прагне скинути "кривавий режим Путіна", щоб Росія стала вільною державою.

У своєму виступі Ігнат також зазначив, що легіон Республіки Ічкерія набирає чинності, і він сподівається, що й інші регіони РФ "повстануть проти цієї тиранії".

"Водночас жителям Рубльовки доведеться ухвалювати рішення про своє майбутнє в такій країні", — додав Ігнат.

Атака дронів на Москву та Підмосков'я

Нагадаємо, вранці 30 травня стало відомо, що Москва і Московська область зазнали атаки безпілотників невідомого походження. У соціальних мережах почали з'являтись відео з кадрами збитих безпілотників.

Того ж дня в Міноборони РФ звинуватили Київ у ранковій атаці невідомих дронів на Москву і заявили про їхнє повне знешкодження.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов назвав інцидент із безпілотниками "актом залякування, спрямованим на мирне населення", створеним для підняття хвилі паніки.

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Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що дрон, що летів на Москву, знищили в 10 хвилинах їзди від резиденції президента Росії Володимира Путіна "Ново-Огарьово" в селі Усово.