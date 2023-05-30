"Акція відплати": хто стоїть за атакою БПЛА на Москву — запитали у військового

Вранці 30 травня Москву та Підмосков'я атакували безпілотники. За даними росіян, в операції було задіяно від 8 до 32 апаратів. Фокус запитав військового експерта про цілі такої атаки.

Related video

Вранці 30 травня російську столицю атакували невідомі безпілотники. Спочатку росЗМІ заявляли, що в операції брали участь 32 дрони, 19 з яких вдалося збити, при цьому три врізалися в житлові будинки. Інші російські видання писали про 25 безпілотників. Міністерство оборони РФ офіційно повідомило про 8 БПЛА, всі з них, за даними відомства, нібито вдалося збити.

Атака дронів на Москву: думка експерта

Військовослужбовець ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов у коментарі Фокусу заявив, що Москву атакували українські безпілотники.

"Безперечно, це українські ударні БПЛА", — наголошує Касьянов.

На його думку, удар по російській столиці за допомогою дронів — це так звана "акція відплати", але не спланована, а раптова.

"Вчора [голова ГУР Міноборони України] Кирило Буданов анонсував, що будуть якісь "акції відплати". Я, звичайно, не можу стверджувати напевно, але, на мою думку, це була спонтанна акція, поспіхом організована, з нульовим практичним результатом. Тут є лише моральний ефект", — упевнений військовослужбовець.

Як стверджує Касьянов, серйозні акції готуються інакше. Як це було, наприклад, із дронами, які прилетіли до Кремля напередодні 9 травня.

"Заплановані акції відбуваються вночі, коли ніхто не бачить, адже вдень безпілотники можна збити ЗРГК "Панцир-С1" по оптичному каналу — оптика його бачить, захоплює мету та стріляє. Я так думаю, наші військові пізно отримали команду, пізно виїхали й лише під ранок запустили дрони. Цілком можливо, що це була "відповідь" за Київ", — додає експерт.

Засновник проєкту A.Drones вважає, що масштабний запуск БПЛА у бік Москви можна було зробити ще кілька місяців тому, але в такому разі акція має бути виправданою й економічно, і з військової точки зору.

"Має бути чітка мета — наприклад, знищити штаб Міністерства оборони РФ або той же Сенатський палац Володимира Путіна, тобто важливі державні об'єкти. Але сьогоднішня ранкова операція готувалася поспіхом, у результаті вийшов викривлений ефект. Це більше політичне рішення, ніж військове", — упевнений Касьянов.

Що про атаку безпілотників говорять у РФ

Керівник російського Центру розвитку транспортних технологій Олексій Рогозін (син відомого політика та колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна) повідомив, що для атаки застосували раніше невідомі безпілотники, які можуть пролітати до 1000 км. За його словами, літальні апарати, побудовані за такою ж схемою, використовували 26 травня під час атаки на Краснодар.

При цьому Рогозін спростував інформацію, що дрони, що атакували, були українськими військовими безпілотниками UJ-22 Airborne виробництва компанії "Укрджет".

"Зверніть увагу на діагональні балки внизу крила — це так звані підкоси, елемент конструктивно-силової схеми літака. У UJ-22 їх немає, зате знятий на відео силует дуже нагадує звичайний приватний літак Cessna, яких у Росії сотні і кому, на щастя, поки що ніхто літати не забороняє", — заявив Рогозін.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов своєю чергою заявив, що атака на російську столицю є актом залякування з метою посіяти паніку серед мирного населення.

"Це інформаційна акція здебільшого. Вона розрахована на те, що зараз підніметься хвиля паніки, почнуть усю цю справу мусолити. Нам головне цього не допустити. Це акт залякування, спрямований на мирне населення", — сказав російський депутат.

Що ще відомо про атаку на Москву та Підмосков'я

За даними росЗМІ, один із безпілотників потрапив у верхні поверхи житлового будинку на Профспілковій, 98 (Москва), внаслідок чого було зруйновано фасад та скління будинку.

"Мешканець будинку на Ленінському проспекті уточнив, що дрон прилетів у квартиру на 14 поверсі, де знаходилися троє людей, вибуху не було, ніхто не постраждав. Третій безпілотник врізався у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві", — розповів чоловік.

Також російські медіа повідомляють, що дрони з аеродинамічною системою "качка" є новими, оскільки раніше українські війська їх не застосовували. ЗМІ опублікувало фотографії уламків безпілотника та додало, що всередині виявили кумулятивні заряди КЗ-6. Один такий заряд важить 3 кг, з яких 1,8 кг посідає бойову частину — вона здатна пробивати 215 мм броні або 550 мм бетону. Згідно з аналітиками Ukraine Weapons Tracker, росіяни встановлюють КЗ-6 на свої дрони-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, Фокус писав, що у Москві на тлі масованої атаки безпілотниками заглушили супутникову навігацію GPS. Вранці у Москві перестали працювати сервіси, які використовують супутникову систему GPS, у тому числі автомобільні навігатори. Телеканал "360" показав відеозапис від пасажира автомобіля, на ньому видно, що сигнал на онлайн-карті смартфона то з'являється, то зникає.