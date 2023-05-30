Хаос на дорогах: у Москві глушать супутникову навігацію GPS після атаки дронів

Таксисти не можуть знайти дорогу, губляться, скасовують замовлення та зупиняються на узбіччях, повідомляють росЗМІ.

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У Москві на тлі масованої атаки безпілотниками заглушили супутникову GPS навігацію. Про це 30 травня повідомило російське медіа Mash.

Вранці у Москві перестали працювати сервіси, які використовують супутникову систему GPS, у тому числі автомобільні навігатори. Телеканал "360" показав відеозапис від пасажира автомобіля, на ньому видно, що сигнал онлайн-карти смартфона то з'являється, то зникає.

Судячи з соціальних мереж, найсильніше від цього постраждали водії та таксисти, які погано орієнтуються у місті. Багато з них скаржаться, що не можуть знайти правильну дорогу, деякі взагалі вирішили зупинитися, скасувати замовлення і чекати, поки сигнал знову з'явиться. "Куди повертати, де я?" — питають водії. Очевидці помітили машини таксі, що стояли на узбіччі.

"Хороший таксист Москву повинен знати напам'ять і не GPS. Переживуть. Нехай матчастину і карти вчать, якщо хочуть працювати. А ось те, що американську навігаційну систему потрібно блокувати повсюдно і відключити їх станції, розташовані на території Росії (у якої, до речі, є своя повністю розгорнута орбітальна навігаційна система ГЛОНАСС, і кожен смартфон у світі та кожен автомобільний навігатор приймає її сигнал), про це що — потрібно додатково нагадувати через 15 місяців після початку СВО?», — прокоментував ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Безпілотники також використовують супутникову систему GPS для навігації під час польоту — з її допомогою вони можуть точно визначати своє місце розташування та коригувати маршрут у разі відхилень, наприклад, через сильний вітер. Для підстрахування у деяких моделей БПЛА є також запасна система навігації, яку називають інерційною — вона використовує компаси та барометри, щоб тримати курс. Інерційна система далеко не така точна, як GPS, і використовується в основному для подолання зон, де придушуються сигнали від супутників.

Збій у роботі супутникової навігації 30 травня пов'язують із масштабною атакою дронів у Москві. Влада столиці РФ повідомила про потрапляння по житлових будинках і роботу ППО.

Минулого разу систему GPS заглушили в Москві після атаки дронів на Кремль 4 травня. Тоді навігатори випадково змінювали локації користувачів, показуючи неправильне розташування на карті. У компанії "Яндекс" заявили, що GPS впливає на безліч сервісів — від навігаторів до фітнес-браслетів.

Незабаром засновник Monobank та розробник безпілотника "Довбуш T10" Володимир Яценко заявив, що відключення GPS не врятує Москву від ударів українських БПЛА. Тоді він звернув увагу на роботу супутникової навігації у районах чотирьох московських аеропортів.