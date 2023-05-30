Хаос на дорогах: в Москве глушат спутниковую навигацию GPS после атаки дронов

Таксисты не могут найти дорогу, теряются, отменяют заказы и останавливаются на обочинах, — сообщают росСМИ.

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В Москве на фоне массированной атаки беспилотниками заглушили спутниковую навигацию GPS. Об этом 30 мая сообщило российское медиа Mash.

Утром в Москве перестали работать сервисы, которые используют спутниковую систему GPS, в том числе автомобильные навигаторы. Телеканал "360" показал видеозапись от пассажира автомобиля, на нем видно, что сигнал на онлайн-карте смартфона то появляется, то пропадает.

Судя по социальным сетям, сильнее всего от этого пострадали водители и таксисты, которые плохо ориентируются в городе. Многие из них жалуются, что не могут найти правильную дорогу, некоторые и вовсе предпочли остановиться, отменить заказы и ждать, пока сигнал снова появится. "Куда поворачивать, где я?", — пишут водители. Очевидцы заметили машины такси, стоящие на обочинах.

"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать. А вот то, что американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал), об этом что — нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО?", — прокомментировал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Беспилотники тоже используют спутниковую систему GPS для навигации во время полета — с ее помощью они могут точно определять свое местоположение и корректировать маршрут в случае каких-либо отклонений, например, из-за сильного ветра. Для подстраховки у некоторых моделей БПЛА есть также запасная система навигации, которую называют инерциальной — она использует компасы и барометры, чтобы держать курс. Инерциальная система далеко не так точна, как GPS, и используется в основном для преодоления зон, где подавляются сигналы от спутников.

Сбой в работе спутниковой навигации 30 мая связывают с масштабной атакой дронов в Москве. Власти столицы РФ сообщили о попаданиях по жилым домам и работе ПВО.

В прошлый раз систему GPS заглушили в Москве после атаки дронов на Кремль 4 мая. Тогда навигаторы случайным образом меняли локации пользователей, показывая неправильное местоположение на карте. В компании "Яндекс" заявили, что GPS влияет на множество сервисов – от навигаторов до фитнес-браслетов.

Вскоре основатель Monobank и разработчик беспилотника "Довбуш T10" Владимир Яценко заявил, что отключение GPS не спасет Москву от ударов украинских БПЛА. Тогда он обратил внимание на работу спутниковой навигации в районах четырех московских аэропортов.