Отключение GPS не спасет Москву от украинских дронов: эксперт рассказал, почему

По словам Владимира Яценко, беспилотники смогут сориентироваться в небе над Россией благодаря аэропортам.

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Подавление спутниковой навигации в Москве не остановит украинские дроны, нацеленные на столицу России. Об этом в Facebook написал Владимир Яценко, основатель Monobank и разработчик беспилотника "Довбуш T10".

В Москве пропали сигналы всех систем спутниковой навигации, что очень мешает водителям автомобилей, особенно таксистам из других регионов, которые плохо ориентируются в городе без навигаторов. Владимир Яценко считает, что это не защитит россиян от атаки украинских беспилотников.

"В деревне дураков кипит работа… Пусть кто-то этим идиотам расскажет, что у них четыре аэропорта с включенной системой навигации — есть как сориентироваться украинским БПЛА во вражеском небе", — написал он в Facebook.

4 мая писали, что навигационную систему GPS в Москве отключили после атаки беспилотников на Кремль. Россияне пожаловались на сбои в работе навигаторов, которые стали показывать неправильное местоположение. В российской компании "Яндекс" добавили, что GPS нужен для работы многих сервисов и даже фитнес-браслетов.

В ночь на 3 мая два дрона-камикадзе ударили по Кремлю в Москве. Власти России назвали атаку покушение на жизнь президента Владимира Путина.

В апреле Владимир Яценко объявил награду за посадку дрона в центре Москвы 9 мая. Он пообещал заплатить разработчикам 20 млн гривен.