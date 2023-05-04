В России глушат систему GPS после атаки БПЛА на Кремль (фото)

В Москве россияне столкнулись с навигационными сбоями – в случае местонахождения в определенных районах устройства показывают другие локации. В полиции рассказали, что такая ситуация будет наблюдаться во время подготовки к параду.

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4 мая в Москве были замечены сбои в навигации. В телеграмм-канале Baza написали, что GPS глушат специально.

Со ссылкой на источники в полиции авторы контента сообщили, что смена локации GPS в столице России будет активирована во время подготовки парада ко Дню победы.

"Навигаторы могут работать со сбоями – то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", – предупредили в медиа.

Сбой в навигациях в Москве Фото: Baza

Журналисты "РБК" взяли комментарий по поводу сбоев у представителя компании "Яндекс". Он рассказал, что GPS влияет на все сервисы – от навигационных приложений до фитнес-браслетов.

В "Яндексе" объяснили, что сигнал со спутника не декодируют непосредственно программы с определением геопозиции. По словам собеседника СМИ, они уже получают готовую ложную информацию от устройства.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Вашингтон в ночной атаке 3 мая БПЛА на Кремль. Он заявил, что ВСУ якобы выполняют задачи, поставленные США.

4 мая Дмитрий Песков рассказал, что удар беспилотников по Кремлю не повлияет на график проведения парада. На нем будет присутствовать Владимир Путин.

Ранее, 3 мая, в Госдуме РФ предложили сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле. Депутат Алексей Журавлев подчеркнул, что россиянам "надо подумать о защите важных объектов инфраструктуры".