Путин будет выступать: в Кремле рассказали, отменят ли парад на 9 мая из-за атаки БПЛА

По словам пресс-секретаря президента России, Москва готовит обычный военный парад. Владимир Путин 4 мая работает в кремлевской резиденции и планы менять не собирается.

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Парад на Красной площади в Москве 9 мая не отменят, президент России Владимир Путин будет в нем участвовать. Об этом сообщил 4 мая агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в график проведения парада из-за атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая изменений не вносили.

"Парад состоится. Изменений в планах нет. Готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", — кратко объяснил пресс-секретарь Путина.

Кроме этого, рабочий день президента России 4 мая проходит в его кремлевской резиденции. Крупные публичные мероприятия пока не запланированы, добавил Песков.

Сегодня у Путина будет "достаточно важный разговор" с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым, отметил он.

Специального заседания Совбеза РФ после атаки на Кремль также не планируется. Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза у Путина будет в пятницу, 5 мая.

"Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться", — заявил Песков.

Спокойный и собранный: как Путин вел себя во время атаки БПЛА на Кремль?

Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря всегда сохраняет спокойствие в сложных ситуациях. Такая же реакция была и на атаку беспилотников.

"Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Ничего нового не произошло", — сообщил представитель Кремля.

Песков объяснил, почему не рассказывал СМИ об атаке БПЛА на плановом брифинге в среду, 3 мая.

"Вчера в это время, когда мы с вами говорили, еще проходила оперативная оценка специальными службами, и так далее. Поэтому мы приняли решение потом отдельно выпустить сообщение", — уточнил Песков.

После оценки выяснилось, что в результате атаки беспилотников были повреждены два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца.

Напомним, что в ночь на 3 мая два дрона атаковали здание Кремля. Путина в тот момент там не было, он работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево. На кадрах с места прилета видно, что аппараты попали в флагшток на башне Кремля.

Позднее у президента России расценили атаку как покушение на жизнь Путина. Российские военные вовремя применили средства радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к инциденту.