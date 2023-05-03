"Оставим трибуналу": Зеленский отверг причастность Украины к покушению на Путина (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у Украины нет достаточного оружия даже для защиты собственных территорий. По его словам, обвинение в покушении связано с отсутствием побед РФ на фронте.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения со стороны России в якобы покушении на Владимира Путина. Об этом известно из записи совместной пресс-конференции лидера и участников саммита стран Северной Европы, которая состоялась 3 мая.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — заявил Зеленский.

Президент сказал, что Украине не хватает оружия даже для защиты своих земель. Он подчеркнул дефицит вооружения и объяснил, что украинские силы не применяют его где-либо.

"Мы не атаковали Путина. Мы это трибуналу оставим", — отметил президент.

Лидер также ответил, почему Россия обвинила Украину в совершении якобы покушения на своего президента. Он убежден, что из-за отсутствия побед Путин не способен мотивировать военных "идти насмерть".

"У него нет побед. На поле боя вторая армия мира проиграла. Они не способны оккупировать Украину. Они получили отпор от нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли вперед", — объяснил Зеленский.

Лидер Украины отметил, что есть доказательства расстрелов заключенных из ЧВК "Вагнер" за шаги назад. Об этом, по словам Зеленского, свидетельствуют перехваты и рассказы военнопленных.

"Понятно, что он не может больше "продавать" информационно своему обществу победы", — подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что кроме рассказов про дроны, покушения и выращенных в лабораториях гусей у России есть другой выход — вывести свои войска с территории Украины. Он назвал это "намного более простым" решением.

Совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и участников саммита стран Северной Европы (комментарий президента о покушении на Путина — с 27:33)

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ всегда использует возможность устроить провокацию и обвинить Украину. Он вспомнил, что якобы покушение на Владимира Путина произошло после обстрела ВС РФ жилых домов.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что атака беспилотников на Кремль является нападением на Россию. Он обвинил Украину в ядерном шантаже, в то же время напомнив об оружии, способном "уничтожить киевский режим".