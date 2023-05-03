"Залишимо трибуналу": Зеленський заперечив причетність України до замаху на Путіна (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна не має достатньо зброї навіть для захисту власних територій. За його словами, звинувачення у замаху пов’язане з відсутністю перемог РФ на фронті.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення з боку Росії у нібито замаху на Володимира Путіна. Про це відомо з запису спільної пресконференції лідера та учасників саміту країн Північної Європи, що відбувся 3 травня.

"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста", — заявив Зеленський.

Президент сказав, що Україні не вистачає зброї навіть для захисту власних земель. Він наголосив на дефіциті озброєння та пояснив, що українські сили не застосовують його деінде.

"Ми не атакували Путіна. Ми це трибуналу залишимо", — зазначив президент.

Лідер також відповів, чому Росія звинуватила Україну у скоєнні нібито замаху на свого президента. Він переконаний, що через відсутність перемог Путін не здатний мотивувати військових "йти на смерть".

"У нього немає перемог. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому треба хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед", — пояснив Зеленський.

Лідер України зазначив, що є докази розстрілів в’язнів з ПВК "Вагнер" за кроки назад. Про це, за словами Зеленського, свідчать перехоплення та розповіді військовополонених.

"Зрозуміло, що він неспроможний більше "продавати" інформаційно своєму суспільству перемоги", — підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що окрім розповідей про дрони, замахи та вирощених у лабораторіях гусей Росія має інший вихід — вивести свої війська з території України. Він назвав це "набагато простішим" рішенням.

Спільна пресконференція Володимира Зеленського та учасників саміту країн Північної Європи (коментар президента про замах на Путіна — з 27:33)

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що РФ завжди використовує можливість влаштувати провокацію і звинуватити Україну. Він згадав, що нібито замах на Володимира Путіна відбувся після обстрілу ЗС РФ житлових будинків.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що атака безпілотників на Кремль є нападом на Росію. Він звинуватив Україну у ядерному шантажі, водночас нагадавши про зброю, здатну "знищити київський режим".