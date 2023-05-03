"Навіть не похитнувся": у ЗСУ вважають, що атака БПЛА на Кремль є провокацією РФ

За словами спікера Юрія Ігната, коли у Москви з'являється можливість звинуватити в чомусь Україну — вони завжди цим користуються. Вибухи у центрі Москви тому показник.

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Російська Федерація за допомогою "атаки" безпілотників на Кремль намагається показати ескалацію з боку України. Таку думку озвучив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода" 3 травня.

За його словами, подібні провокації Російська Федерація проводить регулярно і інцидент у центрі Москви не є винятком.

"Я не можу сказати прямо, що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапор видно на тому відео, він навіть не похитнувся. І жодних наслідків від цього немає", — сказав Юрій Ігнат.

Окремо спікер Повітряних сил ЗСУ зазначив, що коли Російська Федерація має можливість влаштувати провокацію і звинуватити в цьому Україну — вони завжди цим користуються.

Це дуже показово у моменти, коли після ракетного обстрілу по житлових будинках російська пропаганда розповідає, що "ми по своїх житлових будинках ракетами б'ємо".

"Власне, тут саме такий варіант. Над самим центром столиці, над будівлею, де президент їхній сидить, відбуваються такі речі. Для мене це виглядає як мінімум дивно. Можемо чекати і якихось провокацій від них", — продовжив Юрій Ігнат.

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Російська Федерація в середу, 3 травня офіційно звинуватила Україну в тому, що їхній безпілотник нібито атакував центр Москви. В адміністрації Володимира Путіна заявили, що це була спланована терористична акція та прямий замах на життя президента РФ.

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходи у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — йдеться в повідомленні Кремля.

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У мережі також з'явилося відео, на якому видно вибух у Москві над резиденцією Володимира Путіна. На кадрах видно, що дрон врізається у флагшток будівлі кремлівського палацу.

Нагадаємо, 3 травня речник президента Сергій Никифоров запевнив, що зусилля України зосереджені на власних територіях і тому Київ не має причетності до цього удару. Окремо у Володимира Зеленського зазначили, що терактами можна назвати лише удари ЗС РФ, внаслідок яких гинуть мирні українці.