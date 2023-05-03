"Даже не пошатнулся": в ВСУ считают, что атака БПЛА на Кремль является провокацией РФ

По словам спикера Юрия Игната, когда у Москвы появляется возможность обвинить в чем-то Украину — они всегда этим пользуются. Взрывы в центре Москвы тому показатель.

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Российская Федерация при помощи "атаки" беспилотников на Кремль пытается показать эскалацию со стороны Украины. Такое мнение озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" 3 мая.

По его словам, подобные провокации Российская Федерация проводит регулярно и инцидент в центре Москвы тому не исключение.

"Я не могу сказать прямо что это вообще происходило и насколько это эффективно. Там флаг виден на том видео, он даже не пошатнулся. И никаких последствий от этого нет", — сказал Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что когда у Российской Федерации появляется возможность устроить провокацию и обвинить в этом Украину — они всегда этим пользуются.

Это очень показательно в моменты, когда после ракетных обстрелов по жилым домам российская пропаганда рассказывает, что "мы по своим жилым домам ракетами бьем".

"Собственно, здесь именно такой вариант. Над самым центром столицы, над зданием, где президент их сидит, происходят такие вещи. Для меня это выглядит как минимум странно. Можем ожидать и каких-то провокаций от них", — продолжил Юрий Игнат.

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Атака БПЛА на Кремль: что известно

Российская Федерация в среду, 3 мая официально обвинила Украину в том, что их беспилотник якобы атаковал центр Москвы. В администрации Владимира Путина заявили, что это была спланированная террористическая акция и прямое покушение на жизнь президента РФ.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — говорится в сообщении Кремля.

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В сети также появилось видео, на котором видно взрыв в Москве над резиденцией Владимира Путина. На кадрах видно, что дрон врезается во флагшток здания кремлевского дворца.

Напомним, 3 мая пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что усилия Украины сосредоточены на собственных территориях и поэтому Киев не имеет причастности к этому удару. Отдельно у Владимира Зеленского отметили, что терактами можно назвать лишь удары ВС РФ, в результате которых гибнут мирные украинцы.