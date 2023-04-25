Москве приготовиться. Когда украинские беспилотники появятся на Красной площади

Украинские ударные беспилотники все ближе подбираются к Москве. За два месяца в окрестностях российской столицы упали два дрона, заряженных взрывчаткой. Фокус узнавал, почему хваленая российская ПВО не смогла заметить угрозу и когда стоит ждать "бавовну" в Москве.

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В понедельник, 24 апреля стало известно, что в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник, который нес 17 кг взрывчатки С-4. Российские журналисты заверили, что это был БПЛА UJ-22 Airborn украинского производства. По предварительной информации, причина падения — у беспилотника закончилось горючее.

28 февраля аналогичный UJ-22 Airborne упал под Коломной, что в 75 км от Москвы. Тогда сообщалось, что на борту было обнаружено около 1 кг взрывчатки С-4 и четыре кумулятивных заряда от гранатомета. Отметим, что в тот же день над Санкт-Петербургом вводили воздушный "Сигнал Ковер", который обычно действует при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов. Впоследствии в Минобороны РФ объяснили закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов позже заинтриговал заявлением о наличии у ВСУ ударных беспилотников с дальностью полета более 3 тысяч километров. К своему сообщению в Twitter Данилов добавил фото самолета Cessna 172, на котором немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади Москвы в 1987 году. Тогда пилот-любитель смог обойти всю систему советского ПВО и попасть в столицу СССР невредимым.

1987 год. Самолет Cessna 172 P перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве

Что такое UJ-22 Airborn

Беспилотник UJ-22 Airborn является разработкой украинской компании "УкрДжет" и представляет собой многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс. Впервые он был представлен в 2021 году. Заявленный радиус действия составляет 800 км, крейсерская скорость – 120 км/ч, максимальный взлетный вес – 85 кг. Дрон способен нести неуправляемые авиационные бомбы для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов. Также может выполнять поисково-спасательные и разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб. Примечательно, что взрывчатки С-4 нет на вооружении ВСУ. Но в апреле 2022 года Пентагон обнародовал подробности нового пакета материально-технической помощи Украине, в состав которого вошло определенное количество взрывчатки С-4.

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Время для прицеливания

Кроме Подмосковья, атаке украинских дронов подверглась Белгородская область. По информации российских СМИ, было зафиксировано не менее восьми случаев.

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов уверен, что обнаружение украинского БПЛА на севере Москвы — это, в первую очередь, знак того, что досягаема не только столица России — потенциально мы можем лететь дальше, при определенных модификациях. Это, конечно, играет нам на руку, потому что заставляет россиян больше внимания уделять защите внутренних территорий и непосредственно Москвы, а также перебрасывать части ПВО ближе к Москве.

"По моему мнению, следует ожидать атак на военные и промышленные объекты Подмосковья. Которых на самом деле там очень много, ВСУ уже пытались туда несколько раз попасть, но немного не хватало расстояния и точности. Сейчас видно, что мы еще на стадии испытания и поиска оптимальных возможностей и маршрутов доставки", — прогнозирует эксперт в комментарии Фокусу.

Судя по частоте атак бпла, россияне должны привыкать к дыму от взрывов

Эксперт по вооружениям Defence Express Олег Катков объясняет Фокусу, что, судя по фото, можно заключить: дрон, вероятно, зацепился за дерево, потому что летел на малой высоте, чтобы обойти российские РЛС.

"Российский опыт использования "Шахедов" в Украине сейчас работает против них самих. Малоразмерные воздушные объекты на низкой высоте крайне сложны для определения. Здесь все зависит от эффективности составления воздушных маршрутов", — говорит эксперт.

Катков напоминает, что принцип работы любой ПВО – это многоэшелонированность и плотность прикрытия.

Полеты по картам

На днях французская газета Le Monde сообщила, что Украина получила отказ в доступе к картам Digital Terrain Elevation Data (DTED), касающимся территории Беларуси. Эти карты содержат подробную характеристику рельефа местности, высоты объектов и препятствий. DTED были разработаны еще в 1970-х годах для поддержки радиолокационного моделирования и прогнозирования полетов военных самолетов, в том числе на сверхмалых высотах. Пока нельзя ничего утверждать, но можно предположить, что другие западные партнеры могли предоставить доступ к картам DTED России в ходе обмена разведданными. Напомним, что Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), являющееся структурным подразделением агентства боевой поддержки Министерства обороны США, также занимается разработкой данного вида моделирования высот.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, к фактору малогабаритных воздушных объектов на низких высотах полета еще стоит добавить проблемы российской ПВО. Он напоминает, что еще до 2014 года эксперты, в том числе российские, говорили, что страна не обеспечена малыми и средними эшелонами ПВО. А западная часть России еще до 2022 года имела "белые пятна" по работе ПВО.

В Украине уничтожено около 30 вражеских ЗРК "Панцирь С-1" Фото: Скрин видео

"ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь С-1", на которые возлагались эти задачи, принимались на вооружение наспех и с рядом проблем. Прежде всего, они не успели пройти испытания при условиях, максимально приближенных к боевым. Уже в 2015 году, во время войны в Сирии на стороне Башара Асада, российская армия получила возможность опробовать технику. Именно "Панцирь С-1" должен был прикрывать базу Хмеймим, но в результате продемонстрировал худшие показатели в борьбе против беспилотников", — говорит Фокусу эксперт.

Коваленко отмечает, что за 2022 год РФ потеряла в Украине около 30 единиц ЗРК обоих типов, при том, что имела их на вооружении около 120 — то есть, четвертая часть уже уничтожена. Оставшиеся нет возможности ремонтировать: из-за санкций Москва ограничена в доступе к технологиям и запчастям, в первую очередь, к микросхемам.

Украинские ударные дроны готовятся к полету на Москву Фото: ukrjet.ua

Так что вопрос, когда украинский беспилотник приземлится на Красной площади — это лишь вопрос времени. К слову, стоит напомнить: украинские предприниматели основали призовой фонд в размере 20 млн гривен. Деньги достанутся производителю, чей дрон приземлится 9 мая на главной площади Москвы.

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