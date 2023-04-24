Украинский БПЛА с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье, — росСМИ (видео)

Дрон-камикадзе, по словам журналистов, был якобы начинен 30 брикетами пластичной взрывчатки С4. Упавший БПЛА пропагандисты назвали UJ-22 Airborn украинского производства, который способен пролететь до 800 километров.

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В Подмосковье упал дрон-камикадзе, который был начинен огромным количеством взрывчатки. Об этом сообщают росСМИ 24 апреля, обвиняя во всем традиционно украинскую сторону.

По информации источника, упал беспилотник в Богородском городском округе Подмосковья и он был начинен 17 килограммами пластичного взрывчатого вещества С-4. При этом, общая масса данного аппарата составила 85 килограммов.

Обнаружила его местная жительница в одном из лесных массивов, всего в 300 метрах от собственного дома и сразу вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Российские медиа отмечают, что упавший БПЛА якобы является UJ-22 Airborn украинского производства и его начинили 30 брикетами по 570 граммов каждый с боеприпасами США.

По предварительной информации, причиной крушения стало закончившееся топливо, ведь максимальная дальность подобных дронов-камикадзе составляет 800 километров, а передвигаются они со скоростью 140 км/час. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Российские журналисты также отметили, что это далеко не первый подобный инцидент и несколько месяцев назад похожий БПЛА уже падал в районе Подмосковья.

Российские власти в Кремле и Минобороны никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, что в ночь на 24 апреля на территории Севастополя прогремели мощные взрывы. Оказалось, как отмечали местные "власти", на Черноморский флот якобы была произведена атака надводных беспилотников.

20 апреля российские СМИ сообщали, что в аэропорту Пскова нашли беспилотник с камерой. Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили местные уборщики. Он был оснащен камерой и вел видеозапись, взрывчатки внутри не обнаружено.