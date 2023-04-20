В аэропорту Пскова нашли беспилотник с камерой, — росСМИ

Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили местные уборщики. Он был оснащен камерой и вел видеозапись, взрывчатки внутри не обнаружено.

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В псковском аєропорту на стоянке для самолетов обнаружили беспилотник с камерой, его происхождение проверяют. Об этом сегодня, 20 апреля, пишет российское медиа Baza.

БПЛА обнаружили вчера, 19 апреля уборщики.

"Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили утром 19 апреля местные уборщики. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники", — говорится в сообщении.

Взрывчатки в беспилотнике обнаружено не было, но выяснилось, что он летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

"Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу — есть вероятность, что на нем остались следы запускающей ДНК. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи", — добавили в сообщении.

Напомним, в Белгороде в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена.

11 апреля росСМИ писали, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде.

19 апреля операторы ударной роты БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины показали, как используют дроны-камикадзе "Мольфар" собственного производства.