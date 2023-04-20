В аеропорту Пскова знайшли безпілотник з камерою

Квадрокоптер розміром 30х30 см виявили місцеві прибиральники. Він був оснащений камерою та вів відеозапис, вибухівки всередині не виявлено.

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У псковському аеропорту на стоянці для літаків виявили безпілотник із камерою, його походження перевіряють. Про це сьогодні, 20 квітня, пише російське медіа Baza.

БПЛА виявили прибиральники вчора, 19 квітня.

"Квадрокоптер розміром 30х30 сантиметрів виявили вранці 19 квітня місцеві прибиральники. На місце одразу викликали співробітників спецслужб та вибухотехніки", — йдеться у повідомленні.

Вибухівки в безпілотнику не виявлено, але з'ясувалося, що він літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня.

"Зараз БПЛА відправлений на експертизу — є ймовірність, що на ньому залишилися сліди ДНК запуску. Після цього з камери безпілотника витягуватимуть відеозаписи", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Бєлгороді в ніч з 16 на 17 квітня сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим частина російського міста лишилась знеструмленою.

11 квітня росЗМІ писали, що дрон із вибухівкою врізався в паркан аеропорту в Бєлгороді.

19 квітня оператори ударної роти БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України показали, як використовують дрони-камікадзе "Мольфар" власного виробництва.