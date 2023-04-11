Дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде, — росСМИ

Взрывное устройство, по словам журналистов, сдетонировало, повредив ограждение и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки БПЛА и выясняют, что именно пытался атаковать дрон

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В забор аэропорта в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает российское медиа SHOT.

Пишут, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Взрывное устройство сработало от падения беспилотника. Жертв и пострадавших нет. Повреждены забор и кабель сигнализации. Деталий о беспилотнике пока нет.

Аэропорт находится в 35 километрах от границы с Украиной сейчас — не работает с начала полномасштабного вторжения. Что именно было целью беспилотника — неизвестно, официально случай никак не комментировали.

К слову, так называемые российские "военкоры" бьют тревогу, они говорят, что Украина накопила немыслимое количество дронов и готова к наступлению.

Ранее Фокус писал, что Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА.

А тем временем, разведывательный дрон Sirko, о котором Фокус уже рассказывал своим читателям в конце января, получил производственную матрицу.