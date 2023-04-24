Український БПЛА із 17 кг вибухівки впав у Підмосков'ї, — росЗМІ (відео)

Дрон-камікадзе, за словами журналістів, нібито було начинено 30 брикетами пластичної вибухівки С4. Пропагандисти заявили, що знайдений БПЛА може бути UJ-22 Airborn українського виробництва, який здатний пролетіти до 800 кілометрів.

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У Підмосков'ї впав дрон-камікадзе, начинений величезною кількістю вибухівки. Про це повідомляють росЗМІ 24 квітня, звинувачуючи у всьому традиційно українську сторону.

За інформацією джерела, впав безпілотник у Богородському міському окрузі Підмосков'я і його було начинено 17 кілограмами пластичної вибухової речовини С-4. При цьому загальна маса цього апарату склала 85 кілограмів.

Виявила його місцева мешканка в одному з лісових масивів, всього за 300 метрів від власного будинку і одразу викликала співробітників правоохоронних органів.

Російські медіа зазначають, що БПЛА, що впав, нібито є UJ-22 Airborn українського виробництва і його начинили 30 брикетами по 570 грамів кожен з боєприпасами США.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стало паливо, що закінчилося, адже максимальна дальність подібних дронів-камікадзе становить 800 кілометрів, а пересуваються вони зі швидкістю 140 км/год. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Російські журналісти також наголосили, що це далеко не перший подібний інцидент і кілька місяців тому схожий БПЛА вже падав у районі Підмосков'я.

Російська влада в Кремлі та Міноборони ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня на території Севастополя прогриміли потужні вибухи. Виявилося, як зазначала місцева "влада", на Чорноморський флот нібито атакували надводнi БПЛА.

20 квітня російські ЗМІ повідомляли, що в аеропорту Пскова знайшли безпілотник із камерою. Квадрокоптер розміром 30х30 см виявили місцеві прибиральники. Він був оснащений камерою та вів відеозапис, вибухівки всередині не виявлено.