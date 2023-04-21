Франция отказала Украине в передаче цифровых карт Беларуси для работы авиации и БПЛА, — СМИ

По данным журналистов, Киев просил у Парижа карту DTED для боевых задач на сверхмалых высотах. Карты содержат подробную характеристику рельефа местности, выявляют вражеские средства ПВО, радары и зенитные батареи.

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Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, чтобы авиация и беспилотники ВСУ могли пролетать там на сверхмалой высоте. Об этом пишет 21 апреля французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Киев запросил у Парижа карту DTED (Digital Terrain Elevation Data) — важный инструмент подготовки боевых задач на малых высотах с подробной характеристикой рельефа местности.

Пилоты говорят, что DTED дает детальные характеристики препятствий — ЛЭП или ветряков. Кроме этого, карта определяет вражеские средства ПВО, радары и зенитные батареи.

"DTED объединяет все тактические данные для полета ночью или в условиях плохой видимости", — рассказал военный источник Le Monde.

Карта DTED смогла бы определить местонахождение зенитных батарей ВС РФ Фото: aa.com.tr

Военный эксперт из Парижа в комментарии Le Monde добавил, что карты создаются с помощью спутников и постоянно обновляются. Они могут помочь украинским военным настроить беспилотники для нанесения ударов по объектам в Беларуси.

"Эта картография позволяет запрограммировать профиль полета с минимально возможной высотой, чтобы вас не заметили ", — пояснил специалист.

Франция вместе с другими странами-союзниками с начала полномасштабной войны в Украине участвовала в сборе разведданных и предоставляла их Генеральному штабу в Киеве.

Чтобы оправдать отказ передачи технологии DTED, в Париже говорили о поддержке ВСУ только для защиты территории Украины. А об участии в операциях на чужой территории не может быть и речи, заявили чиновники.

По словам одного из собеседников, Киев уже просил эту технологию у других членов коалиции.

Напомним, что в Верховной Раде ранее объяснили, почему Украина не разрывает дипотношения с Беларусью. Данная страна — это коридор для украинцев, которые выезжают с временно оккупированных Россией территорий, заявила 21 апреля представитель комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

По данным британской газеты Financial Times, Минск согласился снабжать оружием наемников российской ЧВК "Вагнер". У группы сложилась критическая ситуация с боеприпасами.