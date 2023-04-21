"Маленький коридор": в Раде объяснили, почему не разрывают дипотношения с Беларусью (видео)

Есть случаи, когда украинцы выезжают с временно оккупированных Россией территорий именно через Беларусь или страны Балтии, поэтому официальному Киеву важно поддерживать отношения с Минском.

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Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, поскольку это определенный коридор, по которому наши граждане возвращаются домой или выезжают с оккупированных территорий. Подробности в эфире проекта "Свобода.Ранок" сообщила Соломия Бобровская, представитель комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки и депутат Верховной Рады от "Голоса".

Она отметила, что многие граждане возвращаются через территорию соседнего государства на родину. Есть случаи, когда украинцы выезжают с временно оккупированных Россией территорий именно через Беларусь или страны Балтии.

"Похищенные дети, граждане постарше оказываются на территории Беларуси", — заявила депутат.

Именно такая "тонкая грань", по ее мнению, не позволяет прекратить коммуникацию Киева с Минском, поэтому определенный диалог до сих пор существует. Депутат Верховной Рады добавила, если все же Украина разорвет отношения с Беларусью, то посредником должна стать третья страна. Представители такого государства должны вести переговоры и быть модератором.

Бобровская отметила, что украинский парламент в 2020 году заявил, что не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Это также одна из причин, почему дипломатические отношения до сих пор сохранились между двумя государствами, несмотря на поддержку белорусских властей российской агрессии.

Напомним, 10 апреля, в Верховной Раде Украины проголосовали за прекращение действия двух соглашений с Российской Федерацией и Беларусью. В первом соглашении между Кабмином Украины и правительством РФ говорилось о порядке пересечения украинско-российской государственной границы для жителей приграничных областей двух стран. За прекращение действия документа проголосовали 283 народных депутата. Инициатива направлена на дальнейшую международную изоляцию Беларуси в связи с поддержкой Минском полномасштабного вторжения России в Украину.