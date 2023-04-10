Украина разорвала с РФ и Беларусью новые соглашения: что о них известно

По словам представителя Кабмина Тараса Мельничука, решения властей помогут усилить контроль за перемещением граждан РФ в районе границы, а также изолировать Беларусь в связи с ее поддержкой российской агрессии против Украины.

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В понедельник, 10 апреля, в Верховной Раде Украины проголосовали за прекращение действия двух соглашений с Российской Федерацией и одного с Республикой Беларусь. Об этом написал представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В первом соглашении между Кабмином Украины и правительством РФ шла речь о порядке пересечения украинско-российской государственной границы для жителей приграничных областей двух стран. За прекращение действия документа проголосовали 283 нардепа.

В публикации Мельничука говорится, что данное решение поможет усилить контроль за перемещением российских граждан.

Народные депутаты также проголосовали за выход из соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. Проект получил 288 голосов.

По словам Тараса Мельничука, решение о расторжении соглашения было принято в связи с военной агрессией ВС РФ на территории Украины, в частности уничтожением украинской транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 288 депутатов проголосовали за прекращения действия соглашения между Кабмином Украины и белорусским правительством о сотрудничестве в области технической защиты информации.

Сообщается, что инициатива направлена на "дальнейшую международную изоляцию" Беларуси в связи с поддержкой Минском полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что 10 апреля в Верховной Раде также проголосовали за возвращение надбавок военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Выплаты также вернут сотрудникам ГСЧС и полиции.

Еще мы писали о том, что 7 апреля Кабмин согласовал назначение Руслана Кравченко на должность председателя Киевской ОГА. В свою очередь бывший глава столичной администрации Алексей Кулеба был назначен заместителем главы Офиса президента.