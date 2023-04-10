На время военного положения: Рада вернула военным доплаты в 30 тыс. грн, — нардеп (фото, видео)

За законопроект проголосовали 277 парламентариев. По словам Алексея Гончаренко, надбавки также вернули полицейским и спасателям.

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Верховная Рада проголосовала за возвращение 30 тысяч гривен надбавок военным, а также за возвращение надбавок сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

За законопроект №8312 проголосовали 277 депутатов. Как отметил нардеп, дополнительные выплаты будут действовать до конца периода военного положения.

"Важно! Надбавки вернули не только военным, но и сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции. Наконец-то справедливость восстановлена! Мы добились этого!" — написал Гончаренко.

Доплаты военным в 30 тысяч гривен

Напомним, в Силах безопасности и обороны сообщили, что с 1 февраля в Украине изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше в зависимости от выполнемых задач и районов прохождения службы.

3 февраля Фокус писал, что петиция, в которой украинцы просят президента Владимира Зеленского вернуть отмененные ранее денежные премии украинским военным, набрала необходимое количество голосов.

22 февраля на сайте Офиса президента Украины опубликовали ответ главы государства на электронное обращение. Владимир Зеленский передал обращение правительству и поручил премьер-министру обеспечить "принципы соблюдения справедливости" для военнослужащих.