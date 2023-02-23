"Вернуть военным 30 тысяч грн": Зеленский отреагировал на петицию

Президент Украины передал обращение правительству и поручил премьер-министру обеспечить "принципы соблюдения справедливости" для военнослужащих.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с требованием вернуть отмененные ранее денежные премии военными. Ответ Зеленского во вторник, 22 февраля, опубликовали на сайте Офиса президента Украины.

Так, глава государства передал петицию на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. По словам президента, сегодня "с целью обеспечения социальной справедливости в отношении стимулирования военнослужащих" Кабмин провел ряд мер по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины. Поэтому премии в 30 и 100 тысяч гривен будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, а также сложности и специфики боевых задач, которые они выполняют.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение должной социальной защиты военнослужащих и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, непосредственно участвующих в боевых действиях. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", — ответил президент.

Отмена премий военным

Напомним, в Силах безопасности и обороны сообщили, что с 1 февраля в Украине изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше в зависимости от выполнемых задач и районов прохождения службы.

3 февраля Фокус писал о том, что петиция, в которой украинцы просят президента Владимира Зеленского вернуть отмененные ранее денежные премии украинским военным, набрала необходимое количество голосов.

Также напомним, 8 февраля Минобороны Украины предоставило новые разъяснения о начислении премий украинским военнослужащим. По словам замминистра обороны Анны Маляр, военнослужащие, занимающиеся подвозом топлива и продуктов к линии разграничения, будут получать выплаты пропорционально времени выполнения таких задач.