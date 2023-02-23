"Повернути військовим 30 тисяч грн": Зеленський відреагував на петицію

Президент України передав звернення уряду та доручив прем'єр-міністру забезпечити "принципи дотримання справедливості" для військовослужбовців.

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Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію з вимогою повернути скасовані раніше грошові премії військовим. Відповідь Зеленського у вівторок, 22 лютого, опублікували на сайті Офісу президента України.

Глава держави передав петицію на розгляд прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За словами президента, сьогодні "з метою забезпечення соціальної справедливості щодо стимулювання військовослужбовців" Кабмін провів низку заходів щодо диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки та оборони України. Тому премії у 30 та 100 тисяч гривень залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, а також складності та специфіки бойових завдань, які вони виконують.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців сил безпеки та оборони України, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Про результати. розгляду порушених питань автором електронної петиції проінформує Кабінет Міністрів України", — відповів президент.

Скасування премій військовим

Нагадаємо, у Силах безпеки та оборони повідомили, що з 1 лютого в Україні змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше залежно від завдань і районів проходження служби.

3 лютого Фокус писав про те, що петиція, в якій українці просять президента Володимира Зеленського повернути скасовані раніше грошові премії українським військовим, набрала необхідну кількість голосів.

Також нагадаємо, 8 лютого Міноборони України надало нові роз'яснення щодо нарахування премій українським військовослужбовцям. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, військовослужбовці, які займаються підвозом палива та продуктів до лінії розмежування, отримуватимуть виплати пропорційно до часу виконання таких завдань.