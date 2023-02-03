"Повернути військовим 30 тисяч грн": петиція до Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Необхідні 25 тисяч голосів електронне звернення набрало за три доби. Автор звернення сподівається, що за рахунок зняття надбавок народним депутатам військовим знову виплачуватимуть колишні премії.

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Електронна петиція, в якій українці просять президента Володимира Зеленського повернути скасовані раніше грошові премії українським військовим, набрала потрібну кількість голосів. На момент публікації новини під зверненням підписався 26 тисяч 671 громадянин за необхідних 25 тисяч підписів.

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Петиція опублікована на сайті Офісу президента України 31 січня. У ній авторка електронного звернення Віра Русіна вказала, що вважає несправедливим скасування виплати премій військовим в умовах "нової масованої агресії з боку Росії". На думку Русіної, повернути премії можна за рахунок зняття надбавок народним депутатам.

"Петиція на сайті президента про підвищення військовим премій (зі 100 тисяч до 150 тисяч, з 30 до 50 тисяч) за рахунок скасування та зняття надбавок народним депутатам заручається підписами 28 тисяч українців, і Володимир Зеленський дає розпорядження опрацювати таку можливість, але Уряд приймає діаметрально протилежне рішення — багатьом знизити розмір премії або взагалі її скасувати", — йдеться в тексті звернення.

Скасування премій військовим

Нагадаємо, у Силах безпеки та оборони повідомили, що з 1 лютого в Україні змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше. Тепер виплати безпосередньо залежать від районів перебування військових, складності й специфіки бойових або спеціальних завдань, що виконуються ними.

Раніше, 14 січня, Державне управління справами на запит Фокусу повідомило, що не розголошуватиме зарплати президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака та його заступників за 2022 рік до закінчення дії воєнного стану в країні.