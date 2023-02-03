"Вернуть военным 30 тысяч грн": петиция к Зеленскому набрала необходимое количество голосов

Необходимые 25 тысяч голосов электронное обращение набрало за трое суток. Автор обращения надеется, что за счет снятия надбавок народным депутатам военным снова будут выплачивать прежние премии.

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Электронная петиция, в которой украинцы просят президента Владимира Зеленского вернуть отмененные ранее денежные премии украинским военным, набрала необходимое количество голосов. На момент публикации новости под обращением подписался 26 тысяч 671 гражданин при необходимых 25 тысячах подписей.

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Петиция была опубликована на сайте Офиса президента Украины 31 января. В ней автор электронного обращения Вера Русина указала, что считает несправедливой отмену выплаты премий военным в условиях "новой массированной агрессии со стороны России". По мнению Русиной, вернуть премии можно за счет снятия надбавок народным депутатам.

"Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую возможность, но Правительство принимает диаметрально противоположное решение — многим снизить размер премии или вообще ее отменить", — говорится в тексте обращения.

Отмена премий военным

Напомним, в Силах безопасности и обороны сообщили, что с 1 февраля в Украине изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше. Теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания военных, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Ранее, 14 января, Государственное управление делами на запрос Фокуса сообщило, что не станет разглашать зарплаты президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и его заместителей за 2022 год до окончания действия военного положения в стране.