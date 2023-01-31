"Нашли, на чем экономить": украинцы просят Зеленского вернуть отмененные премии военным (петиция)

Автор электронного обращения считает, что нельзя урезать денежные выплаты украинским бойцам, когда страна находится в ожидании очередного наступления со стороны РФ.

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Граждане Украины просят президента Владимира Зеленского вернуть отмененные денежные премии в размере 30 тысяч украинским военным, которые находятся вне зоны боевых действий. Соответствующая электронная петиция появилась 31 января на официальном сайте главы государства.

Автором обращения к Зеленскому выступила Вера Русина. Женщина считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы отменять денежные выплаты украинским бойцам.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30000 грн. Нашли, на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную, а военным уменьшаете", — возмущается автор электронного документа.

[ + – ] Электронная петиция о возвращении выплат военным

По ее словам, такое решение нельзя считать своевременным, особенно если учитывать существующий риск повторного наступления Российской Федерации.

"Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" — спрашивает Русина.

Женщина также напоминает, что прошлым летом электронная петиция с просьбой пересмотреть денежные выплаты военнослужащим ВСУ с 30 тыс. до 50 тыс. и со 100 тыс. до 150 тыс. набрала необходимые 25 тыс. голосов, после чего была передана главе государства. Однако вместо этого в правительстве приняли "диаметрально противоположное решение", подчеркивает автор свежего обращения.

"Нельзя залезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство", — подытоживает Русина.

На момент публикации новости ее петиция набрала 3021 голос из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом.

Напомним, сегодня, 31 января, силы безопасности и обороны Украины в своем совместном заявлении сообщили об изменении порядка начисления дополнительных выплат украинским военным. С 1 февраля денежное вознаграждение будет напрямую зависеть от районов пребывания бойцов, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

В Кабмине также рассказали о грядущих изменениях. В правительстве отметили, что решение было принято для оптимизации расходов государственного бюджета.