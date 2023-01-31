Бойцам ВСУ уменьшили выплаты: Кабмин объяснил, кого касаются новые правила

С 1 февраля выплаты будут напрямую зависеть от местонахождения военных, а также сложности и специфики их боевых заданий. При этом минимальную зарплату для ВСУ, Нацгвардии и пограничников хотят закрепить на уровне 20,1 тысяч гривен.

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В Украине с 1 февраля 2023 года меняется подход к начислению дополнительных денежных выплат для военнослужащих Сил обороны Украины и сотрудников системы Министерства внутренних дел страны. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Как уточняет пресс-служба Кабмина, изменения касаются тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Новые правила приняты для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины".

С завтрашнего дня все выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания украинских бойцов, а также от сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач. Таким образом, правительство решило оптимизировать расходы государственного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, новые правила касаются выплат 30 тыс. и 100 тыс. гривен, которые были введены постановлением Кабмина от 28 февраля прошлого года.

Боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен в месяц сохраняются для украинских бойцов, воюющих с врагом непосредственно на линии соприкосновения.

То же касается семей пленных и пропавших без вести украинцев — выплаты для них остаются.

Новые выплаты для военных: кого коснутся изменения?

Новый подход для начисления дополнительных выплат будет касаться:

военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины,

срочников,

курсантов вузов,

офицеров управлений и штабов.

Как уточняют в Кабмине, сегодня все военнослужащие, включая срочников и курсантов, получают дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен.

"В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен", — объясняет пресс-служба.

Вместе с тем 1 февраля также увеличат размеры зарплаты военнослужащих таким образом, чтобы минимальный ее уровень для ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины составлял не менее 20 100 гривен. Основное денежное обеспечение для сотрудников ГСЧС и украинские полицейских будет на уровне не менее 17 000 гривен.

Напомним, 31 января об изменении порядка начисления дополнительных выплат украинским военным сообщили Силы безопасности и обороны в совместном заявлении. Здесь объяснили, что пришло время изменить размеры выплат в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.