Бійцям ЗСУ зменшили виплати: Кабмін пояснив, кого стосуються нові правила

З 1 лютого виплати безпосередньо залежатимуть від місцезнаходження військових, а також складності та специфіки їх бойових завдань. При цьому мінімальну зарплату для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників хочуть закріпити на рівні 20,1 тисяч гривень.

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В Україні з 1 лютого 2023 року змінюється підхід до нарахування додаткових грошових виплат для військовослужбовців Сил оборони України та працівників системи Міністерства внутрішніх справ країни. Про це повідомляє сайт українського уряду.

Як уточнює пресслужба Кабміну, зміни стосуються тилових підрозділів і військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Нові правила прийнято для "дотримання принципів справедливості стимулювання воїнів сил безпеки й оборони України".

Із завтрашнього дня всі виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування українських бійців, а також від складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Так уряд вирішив оптимізувати видатки державного бюджету, йдеться в повідомленні пресслужби.

Зокрема, нові правила стосуються виплат 30 тис. та 100 тис. гривень, які було запроваджено постановою Кабміну від 28 лютого минулого року.

Бойові виплати в розмірі 100 тис. гривень на місяць зберігаються для українських бійців, які воюють з ворогом безпосередньо на лінії зіткнення.

Те саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти українців — виплати для них залишаються.

Нові виплати для військових: кого торкнуться зміни?

Новий підхід для нарахування додаткових виплат стосуватиметься:

військовослужбовців і співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

строковиків;

курсантів ЗВО;

офіцерів управлінь та штабів.

Як уточнюють у Кабміні, сьогодні всі військовослужбовці, враховуючи строковиків і курсантів, отримують додаткову грошову винагороду в розмірі 30 тис. гривень.

"Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі у боях із противником, отримують абсолютно такі ж додаткові виплати — 30 тисяч гривень", — пояснює пресслужба.

Водночас 1 лютого також збільшать розміри зарплати військовослужбовців так, щоб мінімальний її рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 гривень. Основне грошове забезпечення для співробітників ДСНС та українських поліцейських буде на рівні не менше 17 000 гривень.

Нагадаємо, 31 січня про зміну порядку нарахування додаткових виплат українським військовим повідомили Сили безпеки й оборони у спільній заяві. Тут пояснили, що настав час змінити розміри виплат залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.