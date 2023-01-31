"Знайшли, на чому економити": українці просять Зеленського повернути скасовані премії військовим (петиція)

Авторка електронного звернення вважає, що не можна урізати грошові виплати українським бійцям, коли країна чекає чергового наступу з боку РФ.

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Громадяни України просять президента Володимира Зеленського повернути скасовані грошові премії у розмірі 30 тисяч українським військовим, які перебувають поза зоною бойових дій. Відповідна електронна петиція з’явилася 31 січня на офіційному сайті глави держави.

Автором звернення до Зеленського стала Віра Русіна. Жінка вважає, що зараз не найкращий час для того, щоб скасовувати грошові виплати українським бійцям.

"Прошу повернути військовослужбовцям премію 30 000 грн. Знайшли на чому економити! Депутатам збільшуєте заробітню, а військовим зменшуєте", — обурюється авторка електронного документа.

[ + – ] Електронна петиція про повернення виплат військовим

За її словами, таке рішення не можна вважати своєчасним, особливо якщо враховувати ризик повторного наступу Російської Федерації.

"Ми просимо Захід про зброю та техніку, а в цей же час перетрушуємо гаманці захисників країни?" — запитує Русіна.

Жінка також нагадує, що минулого літа електронна петиція з проханням переглянути грошові виплати військовослужбовцям ЗСУ з 30 тис. до 50 тис. та зі 100 тис. до 150 тис. набрала необхідні 25 тис. голосів, після чого була передана главі держави. Однак натомість в уряді ухвалили "діаметрально протилежне рішення", наголошує авторка свіжого звернення.

"Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу", — підсумовує Русіна.

На момент публікації новини її петиція набрала 3 021 голос із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, сили безпеки йоборони України у своїй спільній заяві повідомили про зміну порядку нарахування додаткових виплат українським військовим. З 1 лютого грошова винагорода безпосередньо залежатиме від районів перебування бійців, складності та специфіки виконуваних ними бойових чи спеціальних завдань.

У Кабміні також розповіли про майбутні зміни. В уряді зазначили, що рішення було ухвалено для оптимізації видатків державного бюджету.