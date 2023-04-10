На час воєнного стану: Рада повернула військовим доплати в 30 тис. грн, — нардеп (фото, відео)

За законопроєкт проголосували 277 парламентарів. За словами Олексія Гончаренка, надбавки також повернули поліціянтам і рятувальникам.

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Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень надбавок військовим, а також за повернення надбавок співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій і поліціянтам. Про це в понеділок, 10 квітня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За законопроєкт №8312 проголосували 277 депутатів. Як зазначив нардеп, додаткові виплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

"Важливо! Надбавки повернули не лише військовим, а й співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій і поліції. Нарешті справедливість відновлена! Ми досягли цього!" — написав Гончаренко.

Доплати військовим у 30 тисяч гривень

Нагадаємо, у Силах безпеки та оборони повідомили, що з 1 лютого в Україні змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше залежно від завдань, що виконуються, і районів проходження служби.

3 лютого Фокус писав, що петиція, в якій українці просять президента Володимира Зеленського повернути скасовані раніше грошові премії українським військовим, набрала необхідну кількість голосів.

22 лютого на сайті Офісу президента України опублікувала відповідь глави держави на електронне звернення. Володимир Зеленський передав звернення уряду й доручив прем'єр-міністру забезпечити "принципи дотримання справедливості" для військовослужбовців.