В Кабмине согласовали кандидатуру главы Киевской ОГА: что он нем известно

Новый глава столичной администрации ранее руководил группой прокуроров, занимавшихся делом о госизмене Януковича, за что был заочно арестован судом в Москве.

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В пятницу, 7 апреля, Кабинет министров Украины согласовал назначение Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Поддержан проект указа президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в публикации Мельничука.

Ранее столичную администрацию возглавлял Алексей Кулеба, который 24 января был назначен Владимиром Зеленским заместителем главы Офиса президента.

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны, кавалер ордена "За заслуги" III степени. Родился в городе Северодонецк Луганской области.

В период с 8 сентября 2014 года по 10 марта 2015 года принимал участие в АТО при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора Восточного региона Украины в городах Дебальцево и Бахмут.

Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. В 2023 году был кандидатом на должность председателя НАБУ.

С 15 марта 2021 занимает должность главы Бучанской окружной прокуратуры.

Кравченко также был руководителем группы прокуроров, занимавшихся делом о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. В связи с этим в июле 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Кравченко.

Напомним, что на заседании Кабмина 24 января был рассмотрен вопрос об увольнении некоторых глав областных военных администраций. Речь шла о председателях Днепропетровской, Запорожской и Киевской ОВА.